Forum de la transition écologique de l’Aire Cantilienne Chantilly, 6 novembre 2021, Chantilly.

Forum de la transition écologique de l’Aire Cantilienne Chantilly

2021-11-06 – 2021-11-06

Chantilly Oise

Forte de son succès en 2019, l’Aire Cantilienne a décidé de vous donner à nouveau rendez-vous le 6 novembre prochain pour une deuxième édition du forum de la transition écologique le 6 novembre prochain à l’hippodrome de Chantilly.

Lors de cette journée, les partenaires seront à votre écoute pour échanger sur différentes thématiques : le zéro déchet, la mobilité, la rénovation énergétique, l’éco-jardinage, le tri, la valorisation de vos déchets, etc.

Au programme

SAMEDI 6 NOVEMBRE à l’hippodrome de Chantilly

STANDS, EXPOSITIONS, DEMONSTRATIONS

-Compostage (Annie Ocana)

-Qualité de l’air (Association de Prévention pour la Pollution Atmosphérique)

-Energie (Association Départementale d’Information sur le Logement 60, Régie régionale du SPEE, EcowayPartners)

-Mobilité (Kéolis, Bobebike, AU5V, PNR Oise Pays de France, Syndicat -Mixte des Transports Collectifs de l’Oise)

-Alimentation durable (PNR Oise Pays de France)

-Tri, recyclage, réduction des déchets, réemploi (Syndicat Mixte Départemental de l’Oise, Zéro déchet Chantilly, Coye en transition, Aire Cantilienne, Créneau emploi, Tchao Megot)

-Forêt et Biodiversité (Office National des Forêts, collectif « ensemble sauvons la forêt de Chantilly », Rotary club)

ATELIERS – INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

-Fabriquer ses cosmétiques naturels – avec Nattie Phyt – Horaires ateliers : 10h / 14h / 15h30 / 17h – Inscription ICI

-Fabriquer un Tawashi – avec Simone and the Bees – Horaires ateliers : 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h – Inscription ICI

-Fabriquer ses lingettes réutilisables et charlottes alimentaires – avec Happy Culture Chantilly – Horaires ateliers : 10h / 11h / 14h / 15h/ 16h / 17h – Inscription ICI

-Découverte olfactive des plantes et leurs vertus – avec les Plantes de Mathilde – Horaires ateliers : 11h / 14h30 / 16h – Inscription ICI

-Visite exposition appartement pédagogique – avec Ecologis 60 – Horaires ateliers : 11h / 16h – Inscription ICI

-Fabriquer sa lessive écologique – avec Ecologis 60 – Horaires ateliers : 10h / 13h30 – Inscription ICI

SPECTACLE

-17h : Spectacle « le jardin des secrets » offert par Suez

CONFÉRENCES

-9h30 – 10h30 : Gestion des eaux pluviales – par le SISN : Syndicat Interdépartemental du Sage de la Nonette (durée : environ 1h)

-15h30 – 16h30 : Consommations énergétiques, les écogestes de sobriété énergétique– par le Syndicat d’Energie 60 (durée : environ 1h)

PROMENADE EN FORÊT

-De 14h30 à 16h : promenade commentée pour sensibilisation à l’entretien et au dépérissement des arbres de la forêt du Domaine de Chantilly – par l’ONF avec le témoignage de scientifiques de l’Inrae et de membres bénévoles du Collectif « Ensemble savons la forêt de Chantilly »

ANIMATIONS

-Déambulation animation Jo et Jeannette sur l’eau – avec Suez

-Tombola – participez à la tombola pour gagner un vélo à assistance électrique (exclusivement sur place)

-Pour les enfants : Atelier de fabrication d’un nichoir – avec le Relais Petite Enfance de l’Aire Cantilienne

MARDI 9 NOVEMBRE – 19h – CINÉMA ELYSÉE

-Mardi 9 novembre 2021, à 20h au cinéma l’Elysée à Chantilly (ouverture des portes à 19h): Soirée conférence La forêt d’aujourd’hui (sur inscription).

Soirée ouverte au public – Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Aire cantilienne

Chantilly

