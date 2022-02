Forum de la transition Bénouville, 16 février 2022, Bénouville.

L’association HNP organise, en partenariat avec la commune de Bénouville, un forum pour permettre de découvrir des alternatives durables et accessibles afin de comprendre son impact environnemental. Plusieurs thèmes seront abordés lors de ce forum, dont la

réduction des déchets, la dépollution, l’alimentation durable, le recyclage, les éco-gestes, le compost, le climat, le plancton… Au programme : Le forum démarrera dès 10H avec un ramassage de déchets.En parallèle du ramassage, un atelier cuisine “Vide ton frigo” sera animé par le Collectif La Maison. Les repas préparés lors de cet atelier seront disponibles à prix libre dès 12H.A partir de 14H, et ce jusqu’à 17H, la sensibilisation se fera de manière ludique grâce à des jeux et des activités, dont un escape game et une chasse au trésor.Nous aurons la chance de recevoir la Fresque du Climat, un outil permettant à chacun de s’approprier le sujet du changement climatique. Un maître composteur réalisera un atelier compost tandis que l’association EM’vironnement animera également un atelier lié à la transition écologique.Une conférence aura lieu afin de découvrir le phytoplancton, qui produit 50% de l’oxygène de la terre.

Source : Commune de Bénouville

