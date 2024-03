FORUM DE LA SOLIDARITÉ Espace Vitrac-Saint-Vincent Siersthal, dimanche 3 mars 2024.

Dimanche

L’espace Vitrac accueillera la première édition du Forum de la Solidarité.

Durant ce temps convivial, il sera possible d’y rencontrer les responsables des associations caritatives présentes dans le Pays de Bitche.

Voici la liste des associations qui proposeront un stand :

-Caritas Moselle et son pôle solidarité pour le Pays de Bitche (transport d’utilité sociale, ateliers cuisine)

-la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Rohrbach-lès-Bitche (distribution alimentaire), MoseL’Liens (lutte contre l’isolement des personnes âgées du Pays de Bitche)

-les Petits Frères des Pauvres de Bitche (aide et soutien aux personnes âgées), Les Restos du Cœur de Bitche (distribution alimentaire et vestiaire solidaire),

-le Rotary Club de Bitche (support financier de projets solidaires),

-le SEM (Service Evangélique auprès des Malades visite et accompagnement des personnes âgées ou malades à domicile ou en institution) ainsi que VMEH (Visite de Malades en Etablissements Hospitaliers).

Il s’agira d’une occasion idéale pour découvrir les activités solidaires de ces structures, mais aussi pour obtenir un contact pour ceux qui voudraient s’engager bénévolement au service de l’une de ces associations.

Le café et les gâteaux seront offerts tout au long de l’après-midi.

À partir de 17h, vous pourrez également profiter d’un concert gratuit de la chorale Noésis.

Nous vous attendons très nombreux à l’occasion de ce grand rendez-vous de la Solidarité !Tout public

0 EUR.

Espace Vitrac-Saint-Vincent 1 rue de l’Eglise

Siersthal 57410 Moselle Grand Est

