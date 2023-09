Toulouse Polars du Sud Forum de la Renaissance Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Polars du Sud Forum de la Renaissance Toulouse, 6 octobre 2023, Toulouse. Toulouse Polars du Sud 6 – 8 octobre Forum de la Renaissance Entrée libre et gratuite 15e édition du festival La Ville rose passe au « Noir » comme tous les ans pour accueillir Toulouse Polars du Sud, le festival international des littératures noires et policières qui met cette année à l’honneur l’Italie et ses écrivains. Giancarlo De Cataldo, l’un des maîtres du roman noir italien, est le parrain de cette nouvelle édition 2023. Il sera entouré de plus de 50 auteurs français et étrangers, dont l’invité spécial de cette année : le grand écrivain américain Douglas Kennedy. Programmation Au programme du 6 au 8 octobre : Des rencontres et dédicaces d’auteurs

(prix Violeta Negra Occitanie, prix Thierry Jonquet de la Nouvelle, prix de l’Embouchure…) Des débats et tables rondes

Une journée professionnelle sur le thème : « L’Italie, Terre de Polar ? » animée par Corinne Naidet et Jean-Marc Laherrère, suivie d’un rencontre avecle romancier italien Fabiano Massimile

sur le thème : « L’Italie, Terre de Polar ? » animée par Corinne Naidet et Jean-Marc Laherrère, suivie d’un rencontre avecle romancier italien Fabiano Massimile Et de nombreuses animations (initiation au jeu de rôle, stage d’écriture, jeux dédiés au jeune public, rallye enquête, projections ciné…) Programmation complète et détaillée sur le site web du festival Les lieux participants dans les communes de Toulouse Métropole Le festival se tient principalement au Forum de la Renaissance, mais se déploie également hors-les-murs dans plusieurs autres lieux : Archives municipales de Toulouse

Le Castelet

Centre culturel Alban-Minville

Cinéma ABC

Cinéma Jean Marais (Aucamville)

Cinéma Le Métro

Cinéma Utopia Borderouge

INSA

Librairie l’Autre Rive

Librairie Ombres Blanches

Muséum de Toulouse

Salle Molière (Launaguet)

Université Toulouse Capitole

Université Toulouse 2 Jean Jaurès Ainsi que dans plusieurs bibliothèques et médiathèques : De Toulouse (Izards, Minimes, Pradettes)

D’autres communes de Toulouse Métropole (Aigrefeuille, Aucamville, Blagnac, Cornebarrieu, Cugnaux, Fenouillet, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Mondonville, Saint-Alban, Saint-Orens, Seilh, Tournefeuille) Accessibilité Le festival est labellisé « Villes pour tous » Des dispositifs sont mis en place pour les personnes en situation de handicap visuel, moteur et auditif : Lieux accessibles aux PMR

Disponibilité de livres transcrits en braille grâce au CTEB

Présence d’étudiants-interprètes en LSF pour accompagner les échanges Forum de la Renaissance 3 Rue Georges Vivent, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.toulouse-polars-du-sud.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T14:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00

