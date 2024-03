Forum de la petite enfance salle Courmont Lille, samedi 16 mars 2024.

Forum de la petite enfance Une matinée dédiée à la petite enfance avec des ateliers parents-enfants en ouverture de la semaine nationale de la petite enfance. Samedi 16 mars, 10h00 salle Courmont Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Ce samedi 16 Mars 2024 de 10h à 12h, venez assister pour la première fois au forum de la petite enfance. En ouverture de la semaine nationale de la petite enfance, c’est l’occasion de rencontrer des professionnelles du secteur, de passer un bon moment avec son ou ses enfants autour des stands et ateliers proposés:

– Circomotricité

– Parcours sensoriel

– Espace snoezelen (ambiance douce et lumineuse)

– Jeux libres

– et d’autres activités inspirées de Maria Montessori

salle Courmont 2 rue courmont Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France