Forum de la mobilité internationale

Le théâtre, le mercredi 11 mai

Le théâtre, le mercredi 11 mai à 15:00

Que ce soit pour un départ en Europe ou à l’international, dans le cadre de vacances, d’un stage, d’études, d’un job ou d’un emploi mais également pour du volontariat, viens faire le plein d’infos au [forum de la mobilité internationale](https://www.facebook.com/events/721305212653263) organisé par les [Francas de Dordogne](https://francas-24.wixsite.com/asso) et le [CIJ de Périgueux](https://www.perigueux-jeunesse.fr/) ! De nombreux partenaires de la mobilité seront présents de **15h00 à 18h30 au Théâtre de Périgueux**, Esplanade Robert Badinter, pour répondre à toutes les questions liées à l’envie de partir à l’étranger. Qu’il soit déjà bien préparé ou juste au stade de la réflexion, tu pourras échanger autour de ton projet de mobilité ! Après le forum, un café linguistique sera organisé au bar “Le Watson’s” à Périgueux. Le principe est d’échanger dans une autre langue que sa langue maternelle de façon conviviale. Ouvert à tous, qu’importe l’âge ou le niveau de langue !

