Périgueux Théâtre de l'Odyssée de Périgueux Périgueux Forum de la Mobilité Internationale de Périgueux Théâtre de l’Odyssée de Périgueux Périgueux Catégorie d’évènement: Périgueux

Forum de la Mobilité Internationale de Périgueux Théâtre de l’Odyssée de Périgueux, 20 mai 2021-20 mai 2021, Périgueux. Forum de la Mobilité Internationale de Périgueux

Théâtre de l’Odyssée de Périgueux, le jeudi 20 mai à 14:00 Le 20 mai 2021, TERA – Maison de l’Europe de la Charente a été invitée à participer au Forum de la Mobilité Internationale de Périgueux organisé par le Centre Information Jeunesse et les Francas Théâtre de l’Odyssée de Périgueux Esplanade Robert Badinter Périgueux Périgueux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T14:00:00 2021-05-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Périgueux Autres Lieu Théâtre de l'Odyssée de Périgueux Adresse Esplanade Robert Badinter Périgueux Ville Périgueux