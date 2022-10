Forum de la mobilité internationale Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Ctes-d'Armor

Forum de la mobilité internationale Binic-Étables-sur-Mer, 26 octobre 2022, Binic-Étables-sur-Mer. Forum de la mobilité internationale

Avenue du Général de Gaulle Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer Ctes-d’Armor Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle

2022-10-26 14:00:00 – 2022-10-26 18:00:00

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle

Binic-Étables-sur-Mer

Ctes-d’Armor Des professionnels sont présents pour accompagner et informer sur des envies et projets. Au programme : animations, jeux concours, blind test, expos, témoignages, projection de film, parcours, etc…

A 19h un concert. Entrée libre. +33 2 96 33 37 36 Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Ctes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Binic-Étables-sur-Mer Ctes-d'Armor Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Departement Ctes-d'Armor

Forum de la mobilité internationale Binic-Étables-sur-Mer 2022-10-26 was last modified: by Forum de la mobilité internationale Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 26 octobre 2022 Avenue du Général de Gaulle Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer Ctes-d'Armor Binic - Étables-sur-Mer Ctes-d'Armor

Binic-Étables-sur-Mer Ctes-d'Armor