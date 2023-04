Forum de la Mission Vivre ensemble L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Forum de la Mission Vivre ensemble L’Institut du Monde Arabe, 12 avril 2023, Paris. Le mercredi 12 avril 2023

de 10h00 à 16h30

.Tout public. gratuit sous condition Gratuit sur réservation Les établissements de la Mission Vivre ensemble et l’Institut du monde arabe ont le plaisir de vous inviter au Forum annuel de la Mission Vivre ensemble le mercredi 12 avril de 10h à 16h30 à l’Institut du monde arabe. Les établissements de la Mission Vivre ensemble et l’Institut du monde arabe ont le plaisir de vous inviter au Forum annuel de la Mission Vivre ensemble le mercredi 12 avril de 10h à 16h30 à l’Institut du monde arabe. Chaque établissement culturel tiendra un stand : vous pourrez ainsi rencontrer les correspondant·es du champ social, découvrir les offres et recueillir des informations pratiques pour organiser vos visites et projets. Vous pourrez également suivre des visites guidées de l’exposition « Sur les routes de Samarcande. Merveilles de soie et d’or » et des collections permanentes du musée de l’IMA, participer à des temps de dialogue au sujet des identités arabes, vous informer sur la Mission Vivre ensemble et son fonctionnement. FLYER VIVRE ENSEMBLE.pdf (75.27 KB) L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/forum-de-la-mission-vivre-ensemble

