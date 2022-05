FORUM DE LA FORMATION ET DE L’ALTERNANCE

FORUM DE LA FORMATION ET DE L’ALTERNANCE, 1 juin 2022, . FORUM DE LA FORMATION ET DE L’ALTERNANCE

2022-06-01 – 2022-06-01 Forum de la Formation et de l’Alternance

Au Chaudron

De 9h00 à 12h00

Renseignements au Pôle Famille +33 3 21 87 73 89 Forum de la Formation et de l’Alternance

Au Chaudron

De 9h00 à 12h00

Renseignements au Pôle Famille dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville