Vitry-le-François Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Forum de la Défense et de la Sécurité Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Forum de la Défense et de la Sécurité Vitry-le-François, 28 septembre 2021, Vitry-le-François. Forum de la Défense et de la Sécurité 2021-09-28 – 2021-09-28 L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy

Vitry-le-François Marne Avec : Armée de Terre, 5ème RD de Mailly le Camp, Marine Nationale, Armée de l’Air et de l’Espace, ERSA de Marolles, Gendarmerie, Maison de Protection des Familles 51 , ex BPDJ, École de Gendarmerie de Chaumont avec 4 élèves, Légion Etrangère, Douanes, Police Municipale, Police Nationale, École de Police de Reims, Pompiers, SDIS 51, Service Militaire Volontaire de Châlons-en-Champagne, Epide de Langres, Lycée Émile Baudot, IESC Formation d’Agent de Sécurité, Pôle Emploi, Mission Locale. Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs, pour les mineurs masques obligatoires. Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs, pour les mineurs masques obligatoires. De 9h à 12h et de 13h à 17h. +33 3 26 72 10 79 Avec : Armée de Terre, 5ème RD de Mailly le Camp, Marine Nationale, Armée de l’Air et de l’Espace, ERSA de Marolles, Gendarmerie, Maison de Protection des Familles 51 , ex BPDJ, École de Gendarmerie de Chaumont avec 4 élèves, Légion Etrangère, Douanes, Police Municipale, Police Nationale, École de Police de Reims, Pompiers, SDIS 51, Service Militaire Volontaire de Châlons-en-Champagne, Epide de Langres, Lycée Émile Baudot, IESC Formation d’Agent de Sécurité, Pôle Emploi, Mission Locale. Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs, pour les mineurs masques obligatoires. dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Ville Vitry-le-François lieuville 48.72621#4.58447