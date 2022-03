FORUM DE LA CREATION / REPRISE tonneins, 6 avril 2022, tonneins.

FORUM DE LA CREATION / REPRISE

tonneins, le mercredi 6 avril à 13:30

**FORUM DE LA CREATION / REPRISE** La Chambre de Commerce et d’Industrie 47 et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat NOUvelle Aquitaine 47 vous invite à retrouver TOUS LES ACTEURS de la création ou reprise de votre future entreprise. A travers plus d’une vingtaine de stands, rencontrez individuellement tous les partenaires pour mener à bien votre projet. De Pole Emploi, à l’URSSAF en passant par les banques, les avocats, les assurances, les mutuelles, les investisseurs, les Communautés de Communes, les centres de formation, les chambres consulaires, les accompagnants à la création/reprise, vous saurez tous sur comment créer, reprendre, sécuriser votre lancement, être informé, coaché, conniatre les possibilité de subvention pour voutre activité… Participez à 2 mini ateliers suir le business plan et le financement de votre future entreprise… Un raccourci indispensable ! A noter sur vos agendas, 1/2 journée au lieu de plusieurs semaines pour enchainer tous les rendez-vous… Nous vous attendons pour mieux vous accompagner.

Forum gratuit, entrée libre, possibilité d’inscription préalable. Nous accepteront tous ceux qui viendront avec un projet ou une idée…

Salon dédié aux créateurs et repreneurs d’entreprises, tous métiers, pour rencontrer tous les acteurs de la création, participer à des ateliers sur le business plan et le financement des entreprises

tonneins CINEMA REX, rue Maréchal Foch tonneins lot et garonne



2022-04-06T13:30:00 2022-04-06T18:00:00