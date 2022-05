Forum de la création / reprise d’entreprise – Concarneau Cinéville, 13 mai 2022, Concarneau.

Forum de la création / reprise d’entreprise – Concarneau

Cinéville, le vendredi 13 mai à 09:00

Plus de quarante stands – animés par des partenaires dont le [Pépite Bretagne](https://www.pepitebretagne.fr/) – vous attendent sur place pour vous partager leurs expériences, conseils, compétences… et bien plus ! Un événement organisé par le Pôle développement économique de CCA. ### Les espaces du forum Sur place, retrouvez un espace forum avec plus de 40 stands tenus par les partenaires institutionnels, associatifs et privés du réseau local et de l’accompagnement. Ainsi qu’un espace de détente et d’échanges sur le principe d’un Open café. Le forum accueillera la participation de plusieurs réseaux d’entreprises cornouaillais et la présence de jeunes chefs d’entreprises avec leurs retours d’expériences. Téléchargez la plaquette et le détail des stands [ici](https://www.cca.bzh/files/ACTUS-2022/05-MAI/com_et_depl_4volets_creationentreprise_20220325_web.pdf). Contact : Pôle développement économique de CCA par tél. 02 98 50 95 80 ou par mail : eco[@]cca.bzh

Entrée libre et gratuite

La 12e édition du Forum de la création / reprise d’entreprise revient, vendredi 13 mai 2022, sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération.

Cinéville rue de Colguen, 29900 Concarneau Concarneau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T13:00:00