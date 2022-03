Forum de la Création et de la Reprise d’entreprise – Lundi 4 Avril 2022 Maison de l’Economie Guéret Catégories d’évènement: Creuse

Maison de l’Economie, le lundi 4 avril à 15:30

Les partenaires du groupement “**Entreprendre, la Région à vos cotés**” vous invite, dans le cadre de la 1ére édition de la “**Quinzaine de la Création**” proposé par la **Région Nouvelle-Aquitaine**, à participer à un évement sur la création d’entreprise. **Le Forum** aura lieu le **lundi 4 avril** de **15h30 à 19h** à la **Maison de l’Economie, 8 Avenue d’Auvergne 23000 GUERET** _Consigne sanitaire: port du masque obligatoire et respect des gestes barrières_ Cet évènement s’adresse à tous les porteurs de projets qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise en Creuse. Au programme * Accueil et Rencontre des acteurs de la création * Animation sur l’entrepreneuriat avec témoignages à 17h30 **Les partenaires “Entreprendre, la Région à vos côtés” présent**: ADIE, BGE, CCI Creuse, CMA Creuse, France Active, Les sauvageons, Pep’s 23, Réseau Entreprendre et la pépinère 2cube. Venez rencontrer les acteurs de la création, ils pourront vous informer ou vous accompagner sur votre projet de création ou de reprise d’entreprise en Creuse. Le forum est dédié à la création et à la reprise d’entreprise pour les porteurs de projet et entrepreneurs en Creuse. Maison de l’Economie 8, avenue d’Auvergne 23000 Guéret Guéret Creuse

2022-04-04T15:30:00 2022-04-04T19:00:00

