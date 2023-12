Concert – Claudio Capéo – COMPLET Forum de Flers Flers, 1 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Ce concert est COMPLET.

Claudio Capéo en concert au Forum

À vos agendas, Claudio Capéo s’invite au Forum, le samedi 24 février 2024 à 20 heures.

Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.

Après la sortie de son dernier album « Rose des vents » fin 2022, Claudio Capéo est de nouveau en tournée et s’arrêtera à Flers le temps d’un concert.

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française.

Artiste multi-récompensé, l’authenticité est sa signature. À travers son dernier opus, la révélation 2016 du talent show The Voice, loin de se poser en artiste rebelle maudissant son époque et ses semblables, possède le don de chanter les vies brisées tout autant que les instants magiques de l’existence.

Entouré de musiciens, Claudio Capéo nous invite au voyage, l’âme vagabonde, la voix rocailleuse, le verbe haut et le « majeur en l’air ».

Concert assis · placement libre

Billetterie en ligne sur www.flers-agglo.fr et en guichet auprès du bureau d’information touristique de Flers et dans les médiathèques de Flers Agglo.

Paiement possible avec le Pass+ Flers Agglo, le Pass Culture (auprès du BIT de Flers et des médiathèques de Flers Agglo), avec Atouts Normandie (auprès du BIT de Flers uniquement)..

2024-02-24 20:00:00

Forum de Flers rue du collège

Flers 61100 Orne Normandie



This concert is SOLD OUT.

Claudio Capéo in concert at the Forum

Mark your calendars for Claudio Capéo’s concert at the Forum, Saturday February 24, 2024 at 8pm.

Revealed in 2016 by his hit « Un homme debout » (diamond single), his eponymous debut album was No. 1 on the charts for 5 consecutive weeks and sold over 700,000 copies, making it the biggest success ever for a new artist.

Following the release of his latest album, Rose des vents, at the end of 2022, Claudio Capéo is back on tour, stopping off in Flers for a concert.

With over a million records sold, Claudio Capéo has become a key figure on the new French scene.

A multi-award-winning artist, authenticity is his signature. With his latest opus, the 2016 revelation of The Voice talent show, far from posing as a rebel artist cursing his era and his fellow men, possesses the gift of singing about broken lives as much as the magical moments of existence.

Surrounded by musicians, Claudio Capéo invites us on a journey, his soul wandering, his voice rocky, his words high and his « middle finger in the air ».

Seated concert – free seating

Tickets available online at www.flers-agglo.fr and at Flers tourist information offices and Flers Agglo media libraries.

Payment possible with Pass+ Flers Agglo, Pass Culture (at BIT de Flers and Flers Agglo media libraries), Atouts Normandie (at BIT de Flers only).

Este concierto está AGOTADO.

Claudio Capéo en concierto en el Fórum

Marca tu calendario, Claudio Capéo viene al Fórum el sábado 24 de febrero de 2024 a las 20h.

Famoso en 2016 por su éxito « Un homme debout » (single diamante), su álbum de debut homónimo alcanzó el número 1 de las listas en su lanzamiento durante 5 semanas consecutivas y vendió más de 700.000 copias, convirtiéndose en el mayor éxito de la historia para un artista novel.

Tras la publicación de su último álbum, Rose des vents, a finales de 2022, Claudio Capéo vuelve de gira y hará una parada en Flers para dar un concierto.

Con más de un millón de discos vendidos, Claudio Capéo se ha convertido en una figura clave de la nueva escena musical francesa.

Artista multipremiado, la autenticidad es su firma. Con su último álbum, la revelación del talent show de 2016 La Voz, lejos de hacerse pasar por un artista rebelde que maldice su tiempo y a sus semejantes, tiene el don de cantar tanto a las vidas rotas como a los momentos mágicos de la existencia.

Rodeado de músicos, Claudio Capéo nos invita a un viaje, su alma errante, su voz rocosa, sus palabras altas y su « dedo corazón en el aire ».

Concierto sentado – asiento libre

Entradas disponibles en línea en www.flers-agglo.fr y en la oficina de turismo de Flers y en las mediatecas de Flers Agglo.

Pago posible con Pass+ Flers Agglo, Pass Culture (en la BIT de Flers y en las mediatecas Flers Agglo), Atouts Normandie (sólo en la BIT de Flers).

Dieses Konzert ist AUSGEBUCHT.

Claudio Capéo gibt ein Konzert im Forum

Claudio Capéo wird am Samstag, den 24. Februar 2024 um 20 Uhr im Forum auftreten.

Sein gleichnamiges Debütalbum, das 2016 durch seinen Hit « Un homme debout » (Diamant-Single) bekannt wurde, war nach seiner Veröffentlichung fünf Wochen lang in Folge auf Platz 1 der Charts und verkaufte sich über 700.000 Mal, was es zum erfolgreichsten Werk eines Newcomers machte.

Nach der Veröffentlichung seines letzten Albums « Rose des vents » Ende 2022 ist Claudio Capéo wieder auf Tournee und wird für ein Konzert in Flers Halt machen.

Mit über einer Million verkaufter Tonträger ist Claudio Capéo zu einem unumgänglichen Künstler der neuen französischen Szene geworden.

Der mehrfach preisgekrönte Künstler steht für Authentizität. Die Entdeckung der Talentshow The Voice aus dem Jahr 2016 ist weit davon entfernt, sich als rebellischer Künstler darzustellen, der seine Zeit und seine Mitmenschen verflucht.

Claudio Capéo, der von Musikern begleitet wird, lädt uns auf eine Reise ein, auf der seine Seele wandert, seine Stimme rockig ist, er hoch spricht und den Mittelfinger in die Luft streckt.

Sitzplatzkonzert – freie Platzwahl

Online-Ticketverkauf unter www.flers-agglo.fr und an der Abendkasse bei der Touristeninformation in Flers und in den Mediatheken von Flers Agglo.

Zahlung mit dem Pass+ Flers Agglo, dem Pass Culture (beim BIT Flers und in den Mediatheken von Flers Agglo), mit Atouts Normandie (nur beim BIT Flers) möglich.

