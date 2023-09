Concert du conservatoire avec formation Wunstorf Forum de Flers Flers, 1 octobre 2023, Flers.

Flers,Orne

Le conservatoire de musique de Flers Agglo propose chaque année un riche programme de concerts donnés par les élèves et professeurs du conservatoire, et des groupes invités. La plupart sont gratuits.

Le premier est prévu dimanche 1er octobre, à 15 heures, au Forum de Flers avec l’orchestre symphonique de l’école de musique de Wunstorf (ville jumelée avec Flers) et du conservatoire de musique.

La veille, le samedi 15 septembre : inauguration de la place Wunstorf à 16h30..

2023-10-01 15:00:00 fin : 2023-10-01 . .

Forum de Flers Rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie



Every year, the Flers Agglo music conservatory offers a rich program of concerts given by conservatory students and teachers, and guest groups. Most are free of charge.

The first is scheduled for Sunday, October 1, at 3 p.m., at the Forum de Flers, with the symphony orchestra from the music school in Wunstorf (a town twinned with Flers) and the music conservatory.

The day before, on Saturday September 15: inauguration of the Place Wunstorf at 4:30 p.m.

Cada año, el conservatorio de música Flers Agglo ofrece un rico programa de conciertos a cargo de alumnos y profesores del conservatorio, así como de grupos invitados. La mayoría son gratuitos.

El primero está previsto el domingo 1 de octubre, a las 15:00 h, en el Forum de Flers, con la orquesta sinfónica de la escuela de música de Wunstorf (ciudad hermanada con Flers) y el conservatorio de música.

La víspera, el sábado 15 de septiembre: inauguración de la plaza de Wunstorf a las 16.30 horas.

Das Musikkonservatorium von Flers Agglo bietet jedes Jahr ein reichhaltiges Programm an Konzerten, die von Schülern und Lehrern des Konservatoriums sowie von Gastgruppen gegeben werden. Die meisten davon sind kostenlos.

Das erste ist für Sonntag, den 1. Oktober, um 15 Uhr im Forum von Flers geplant, mit dem Symphonieorchester der Musikschule von Wunstorf (Partnerstadt von Flers) und des Musikkonservatoriums.

Am Vortag, Samstag, den 15. September: Einweihung des Wunstorf-Platzes um 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité