TRIOUCH’ MANO / Ven (cirque) Forum de Berre Berre-l’Étang, 6 octobre 2023, Berre-l'Étang.

TRIOUCH’ MANO / Ven (cirque) Vendredi 6 octobre, 19h00 Forum de Berre De 5 à 12€

OUVERTURE DE SAISON

Avec « VEN » – spectacle de cirque de la Cie Si seulement

Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière discrète entre le public et les deux artistes. Un espace de tension, d’attention, qui s’étire et se resserre. Comme une respiration animée par l’engagement et la complicité entre ces deux personnes. Un scénario épuré qui prend vie dans l’intensité des présences, l’élan des corps, l’écoute de l’autre. On voit avec l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique. VEN s’adresse à la part d’humanité que nous détenons, à ce sentiment de confiance qui nous élève.

Et le concert du Triouch Mano (en 2° partie de soirée)

Vous recherchez une « Douce ambiance » pendant un repas, un apéritif, un concert, un vernissage… ? Vous souhaitez que les gens tapent du pied ? Vous voulez qu’ils reconnaissent des morceaux avec nos « Clins d’oeil » ? Qu’ils se mettent à danser ? … Nous sommes là pour vous proposer tout ça ! Les guitares d’Eric Maillet et d’Erik Darmoise taquinent ainsi la clarinette de Samuel Lartisien sur un swing manouche puis se colore aussitôt d’électro.

Forum de Berre Rue fernand léger, 13130 Berre-l'Étang Berre-l'Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

