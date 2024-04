Forum Culture Presse – Le Rendez-vous des Lecteurs Cité des Congrès Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 17:30 – 20:00

Gratuit : oui sur inscription : forumculturepresse.fr

Un Forum, deux événements.Le Forum Culture Presse est un événement prestigieux qui se tiendra à la Cité des Congrès de Nantes pour sa première édition. Il s’organise en deux volets :• Pour le grand public les 12 et 13 avril 2024 : Le Rendez-vous des Lecteurs s’adresse aux passionnés de presse écrite, journalistes, éditeurs, étudiants et toute personne du grand public s’intéressant au monde de l’information.• Pour les professionnels le 14 avril 2024 : Le Rendez-vous des marchands est destiné aux professionnels du secteur de la distribution de presse. Cet événement vise à sensibiliser le grand public sur l’importance de la presse dans une société démocratique, promouvoir la lecture de la presse, encourager le dialogue entre les professionnels des médias et le public, et discuter des défis actuels et futurs de la presse écrite. Retrouvez le programme complet sur forumculturepresse.fr

Cité des Congrès Centre Ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/