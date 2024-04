Forum Culture Presse – Expositions : Les plus belles Unes de Ouest France et Presse Océan + Dessins de presse de Plantu Centre Expo de Nantes Métropole Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 10:00 – 18:00

Gratuit : oui

Exposition « Les plus belles Unes de Ouest-France et Presse Océan – 1944-2024 : 80 ans d’histoire nationale et nantaise vus par la presse locale » : Cette exposition propose un voyage à travers les moments-clés de l’Histoire française, de la Libération jusqu’à l’accueil des Jeux Olympiques, au prisme de l’info locale et des Unes marquantes de la presse locale, Ouest-France et Presse Océan.Exposition d’une trentaine de dessins de presse de Plantu pour la liberté de la presse.Expositions du 12 au 14 avril 2024 de 10h à 18h Dans le cadre du forumculturepresse.fr

Centre Expo de Nantes Métropole Centre Ville Nantes 44000

http://www.nantesmetropole.fr