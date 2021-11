Forum couches lavables Lons-le-Saunier, 20 novembre 2021, Lons-le-Saunier.

Forum couches lavables Maison Commune 1025 Rue des Gentianes Lons-le-Saunier

2021-11-20 08:45:00 – 2021-11-20 11:30:00 Maison Commune 1025 Rue des Gentianes

Lons-le-Saunier Jura

EUR Les couches lavables … parlons-en !

Saviez-vous que ….

De la naissance à la propreté, chaque bébé produit jusqu’à 1 tonne de déchets non recyclables.

Des couches jetables de plusieurs marques contiennent des substances identifiées comme perturbateurs endocriniens ou irritantes.

Le budget « couche » d’une famille atteint entre 1000 et 2000€ de la naissance à la propreté.

On ne vous partage pas cela pour vous faire angoisser… bien au contraire ! Nous avons une bonne nouvelle : les couches lavables sont une solution pour éviter ces déchets, protéger la santé des bébés et faire des économies !

Ah oui… mais … c’est sale, c’est compliqué, c’est cher, ça prend trop de temps, c’est pas si écolo, ce n’est pas pour moi, mon enfant ne va pas supporter…

Pour dépasser ces idées reçues sur les couches lavables et en parler sans tabou, nous vous invitons à une matinée d’échange ouverte à tous (et gratuite).

Lors de cette matinée, vous pourrez :

Manipuler différents modèles de couches lavables et échanger sur les techniques pour gérer l’entretien

Réfléchir avec nous à toutes les solutions qui vous aideraient (vous, de futurs parents, des crèches, des nounous ….) à sauter le pas

Et tout cela dans la convivialité et la bienveillance !

Si elle est destinée principalement aux parents ou futurs parents, vous êtes tous les bienvenus, anciens utilisateurs, professionnels ou personnes intéressées, pour nous partager votre point de vue !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! Informations et inscriptions sur le mail bbculotte39@gmail.com

Le collectif des bébés culottés du Jura *

* Qui sommes-nous ? Muriel, une maman jurassienne, à l’arrivée de sa fille, a testé et approuvé les couches lavables et décidé d’initier un projet pour développer ce système sur son territoire en début 2021. Se sont joints à elle de nombreux acteurs motivés, dont le Cluster’Jura, l’association L’Es-Sens de Vie, le Sydom du Jura et la Maison Commune. Ainsi, le collectif des « bébés culottés du Jura » est né ! Toutes nos énergies réunies nous permettront de construire, avec vos idées, des solutions pour accompagner les parents vers l’usage des couches lavables !

bbculotte39@gmail.com

Les couches lavables … parlons-en !

Saviez-vous que ….

De la naissance à la propreté, chaque bébé produit jusqu’à 1 tonne de déchets non recyclables.

Des couches jetables de plusieurs marques contiennent des substances identifiées comme perturbateurs endocriniens ou irritantes.

Le budget « couche » d’une famille atteint entre 1000 et 2000€ de la naissance à la propreté.

On ne vous partage pas cela pour vous faire angoisser… bien au contraire ! Nous avons une bonne nouvelle : les couches lavables sont une solution pour éviter ces déchets, protéger la santé des bébés et faire des économies !

Ah oui… mais … c’est sale, c’est compliqué, c’est cher, ça prend trop de temps, c’est pas si écolo, ce n’est pas pour moi, mon enfant ne va pas supporter…

Pour dépasser ces idées reçues sur les couches lavables et en parler sans tabou, nous vous invitons à une matinée d’échange ouverte à tous (et gratuite).

Lors de cette matinée, vous pourrez :

Manipuler différents modèles de couches lavables et échanger sur les techniques pour gérer l’entretien

Réfléchir avec nous à toutes les solutions qui vous aideraient (vous, de futurs parents, des crèches, des nounous ….) à sauter le pas

Et tout cela dans la convivialité et la bienveillance !

Si elle est destinée principalement aux parents ou futurs parents, vous êtes tous les bienvenus, anciens utilisateurs, professionnels ou personnes intéressées, pour nous partager votre point de vue !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! Informations et inscriptions sur le mail bbculotte39@gmail.com

Le collectif des bébés culottés du Jura *

* Qui sommes-nous ? Muriel, une maman jurassienne, à l’arrivée de sa fille, a testé et approuvé les couches lavables et décidé d’initier un projet pour développer ce système sur son territoire en début 2021. Se sont joints à elle de nombreux acteurs motivés, dont le Cluster’Jura, l’association L’Es-Sens de Vie, le Sydom du Jura et la Maison Commune. Ainsi, le collectif des « bébés culottés du Jura » est né ! Toutes nos énergies réunies nous permettront de construire, avec vos idées, des solutions pour accompagner les parents vers l’usage des couches lavables !

Maison Commune 1025 Rue des Gentianes Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2021-11-16 par