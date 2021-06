Forum Copro En ligne, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lille.

**Copropriétaires, syndics bénévoles du quartier de Fives : Participez au FORUM DE LA COPRO en ligne, le samedi 12 Juin de 9h30 à 12h30 !** ### Pourquoi ce forum ? La ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille (MEL) viennent de lancer en lien avec la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France, un accompagnement destiné aux petites copropriétés du quartier de Lille-Fives ! Ce programme s’appelle (RE)ANIME TA COPRO – UNIS POUR MIEUX HABITER. Les petites copropriétés présentent des défis particuliers notamment sur le plan de leur gestion et de leur entretien. Les pouvoirs publics accompagnent depuis les années 1990 les copropriétés qui ont des difficultés, mais souvent ils interviennent lorsque les difficultés sont déjà très importantes. Les efforts à déployer par les copropriétaires pour en sortir sont alors considérables. C’est pourquoi la Ville de Lille et la MEL essaient d’intervenir de plus en plus en amont auprès des copropriétaires afin de les sensibiliser et les aider à améliorer le fonctionnement ainsi que la gestion courante, technique, administrative et financière de leur copropriété. **Vous êtes copropriétaire ou occupant d’un logement situé dans une petite copropriété (moins de 20 logements), située dans le quartier de Lille-Fives ?** **Participez au Forum de la Copro, samedi 12 juin de 9h30 à 12h30, en ligne.**

