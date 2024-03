Forum citoyen Agriculture et écologie Quelles réalités ? le bourg Villefavard, samedi 27 avril 2024.

Pour les agriculteurs d’aujourd’hui et de demain, quelle voie emprunter pour créer du commun ? Si les mobilisations sociales récentes témoignent d’une crise profonde de l’agriculture, les débats actuels entretiennent savamment une forme de tumulte dissonant, propice à la confusion et au désordre. Et si cette cacophonie médiatique avait pour fonction de masquer la diversité des réalités du monde agricole, au point de passer sous silence des récits qu’on ne voudrait pas entendre ? Cette rencontre propose un temps d’écoute à l’heure où éditorialistes et décideurs politiques semblent sourds au drame qui se joue dans nos campagnes. Avec un objectif arrêter de tout bouérer comme on dit en Limousin et rendre la parole à ceux qui travaillent la terre pour donner à voir la richesse des récits de vie de de la campagne limousine. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 17:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

le bourg Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

