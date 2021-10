forum citoyen #2 // les arbres se mobilisent arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, 8 octobre 2021, Bordeaux.

vendredi 8 octobre, 18:30 _forum citoyen #2_ ### **les arbres se mobilisent** dans le cadre de l’exposition **arboretum, l’arbre comme architecture** arc en rêve propose d’interroger des élus, administrateurs ou techniciens à débattre autour des politiques urbaines actuelles. Second débat le vendredi 8 octobre à 18h30 pour interroger la Mairie de Bordeaux. La première partie de la rencontre aborde la question de la nature dans le domaine des arts viviants, avec les points de vues croisés de Sylvie Violan, directrice du FAB, Cyril Jaubert et Philippe Ruffini de l’Opéra Pagaï et Charbel Samuel Aoun, architecte et artiste. La discussion se poursuivra avec Sandra Barrère, présidente de l’association _Aux arbres citoyens_, Christophe Dangle, responsable du service arbres et foresterie métropolitaine, et Didier Jeanjean, adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés à la Mairie de Bordeaux, sur la question de la protection du « droit des arbres ». **au programme** rencontre-débat à partir de 18h30 avec **Didier Jeanjean**, adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartier apaisés ; **Sylvie Violan**, directrice du festival international des arts de Bordeaux Métropole ; **Cyril Jaubert**, auteur et metteur en scène d’Opéra Pagaï, **Philippe Ruffini**, directeur des productions et direction technique d’Opéra Pagaï ; **Charbel Samuel Aoun**, architecte et plasticien **Sandra Barrère**, présidente de l’association _Aux arbres citoyens_ **Christophe Dangles**, responsable service arbres & foresterie métropolitaine à Bordeaux Métropole _____________ le forum citoyen s’inscrit dans la dynamique de l’exposition “**arboretum**” et se tient dans le cadre de la semaine des rencontres Woodrise en Nouvelle-Aquitaine → la rencontre sera également retransmise en direct sur Facebook partagez, commentez, réagissez vos questions seront transmises aux intervenants [[https://fb.me/e/16rzZ9udc](https://fb.me/e/16rzZ9udc)](https://fb.me/e/16rzZ9udc)

entrée libre

avec la Mairie de Bordeaux

arc en rêve centre d’architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



