mardi 5 octobre, 17:30 _forum citoyen #1_ ### **1 million d’arbres ?** dans le cadre de l’exposition **arboretum, l’arbre comme architecture** arc en rêve propose d’interroger des élus, administrateurs ou techniciens à débattre autour des politiques urbaines actuelles. Premier débat le mardi 5 octobre autour de l’opération « 1 million d’arbres » initiée par le président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani qui inaugurera le débat à 17:30. L’ambition affichée de la Métropole est d’appréhender et de remodeler différemment la ville, en prenant systématiquement en compte la place du végétal, tout en privilégiant la diversité des espaces, des essences et des publics. Le forum se poursuivra par une table-ronde avec trois porteurs de projets de Bordeaux Métropole et de l’agence a’urba pour nous raconter l’étude et le processus mis en œuvre pour planter 1 million d’arbres sur le territoire de la métropole bordelaise. Caroline Mollie, architecte-paysagiste qui mène une recherche sur des arbres dans la ville, présentera ses études sur les conditions d’un urbanisme végétal aujourd’hui. **au programme** à 17:30 rencontre avec **Alain Anziani**, président de Bordeaux Métropole et maire de Mérignac **table-ronde** avec François Durquety, responsable du projet ‘1 million d’arbres’ à Bordeaux Métropole Catherine Delaloy, directrice de la direction de la nature à Bordeaux Métropole Jean-Christophe Chadanson, directeur de l’équipe Projet urbain à a’urba **conférence** Caroline Mollie, architecte-paysagiste et membre d’honneur de la Fédération française du paysage entrée libre, sans réservation pass sanitaire demandé à l’entrée _____________ le forum citoyen s’inscrit dans la dynamique de l’exposition “**arboretum**” et se tient dans le cadre de la semaine des rencontres Woodrise en Nouvelle-Aquitaine → la rencontre sera également retransmise en direct sur Facebook partagez, commentez, réagissez vos questions seront transmises aux intervenants [[https://fb.me/e/22jkUOcoL](https://fb.me/e/22jkUOcoL)](https://fb.me/e/22jkUOcoL)

arc en rêve centre d’architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



