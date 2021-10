Paris Palais des Congrès Paris Forum Centrale-Supélec Palais des Congrès Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rendez-vous le 16 Novembre pour l’évènement entreprises de l’année. Plus de 3500 étudiants de CentraleSupélec rencontreront les 200 entreprises pour échanger sur leurs métiers et leurs secteurs. Un évènement rassemblant à Paris élèves et entreprises Palais des Congrès 2 Pl. de la Porte Maillot, 75017 Paris Paris Quartier des Ternes

