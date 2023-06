Festival Les Faltaisies – 13ème édition Forum – Boulevard de la Libération Falaise, 22 juillet 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

Les Faltaisies, l’incontournable festival des arts de la rue, reviennent à Falaise du 22 au 30 juillet 2023 !

Cirque, théâtre, musique… Ce sont 12 compagnies et plus de 50 artistes qui vous donnent rendez-vous dans la cité médiévale en juillet..

Forum – Boulevard de la Libération

Falaise 14700 Calvados Normandie



Les Faltaisies, the unmissable street arts festival, returns to Falaise from July 22 to 30, 2023!

Circus, theater, music… 12 companies and over 50 artists will be performing in the medieval town in July.

Les Faltaisies, el ineludible festival de artes de calle, vuelve a Falaise del 22 al 30 de julio de 2023

Circo, teatro, música… 12 compañías y más de 50 artistas actuarán en julio en la ciudad medieval.

Les Faltaisies, das unumgängliche Festival der Straßenkünste, kehrt vom 22. bis 30. Juli 2023 nach Falaise zurück!

Zirkus, Theater, Musik… Es sind 12 Kompanien und mehr als 50 Künstler, die Sie im Juli in der mittelalterlichen Stadt treffen.

