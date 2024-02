FORUM BOIS ET CONSTRUCTION Campus Bois ENSTIB Épinal, mercredi 3 avril 2024.

Mercredi

Chaque année, le Forum International Bois Construction réunit pour le plus grand congrès professionnel de la filière, les acteurs français et internationaux de la construction et de l’architecture bois à Epinal et à Nancy sur le thème:Stocker le carbone.Tout public

Début : 2024-04-03 09:00:00

fin : 2024-04-03 19:00:00

Campus Bois ENSTIB 27 Rue Philippe Seguin

Épinal 88000 Vosges Grand Est

