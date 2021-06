Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes, Saint-Martin-de-Seignanx FORUM « Bien vivre et mieux consommer dans le Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’évènement: Landes

Saint-Martin-de-Seignanx

FORUM « Bien vivre et mieux consommer dans le Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Martin-de-Seignanx. FORUM « Bien vivre et mieux consommer dans le Seignanx 2021-07-03 – 2021-07-03 Stade Lucien GONI Route Océane

Une journée dense et riche d’info, et de rencontres. PROGRAMME COMPLET A VENIR. Co-organisation avec le Comité du Bassin d’Emploi et le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement. assises seignanx dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Martin-de-Seignanx Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Martin-de-Seignanx Adresse Stade Lucien GONI Route Océane Ville Saint-Martin-de-Seignanx lieuville 43.54919#-1.39693