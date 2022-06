Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-André-de-Cubzac, 5 juillet 2022, Saint-André-de-Cubzac. Forum Bien Vieillir en Haute Gironde

7 Allée du Champ de Foire Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire

2022-07-05 – 2022-07-05

Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac

Gironde Saint-André-de-Cubzac EUR Conférences (Salle du Champ de foire) :

14h15 à 15h «Prévention des AVC» – 15h à 15h45 «Pièges et Fraudes». Stands Info / ateliers (Salle et Place du Champ de Foire) :

– Accès à mes Droits : Espace France Services des 4 CdC – Espace numérique – Département Gironde.

– Accès à ma Prévention des Fraudes : Atelier prévention des fraudes, Association Nouvelles Voies Sud-Ouest, Conciliateur de Justice, Association consommateurs CLCV, EDF Pôle Solidarité, SMICVAL.

– Accès à ma Mobilité : Maison Sécurité Routière Aquitaine, atelier code de la route, transports à la Demande.

– Accès à ma Santé : CPAM, Minibus AVC, sport santé, parcours Santé Equilibre. ateliers « Bien dans mon assiette.

– Accès à mon Bien être : Atelier «Fabrication maison» et réflexologie plantaire, massage, nutrition – Bien être, Escape game, Tourisme, anim’été.

– Accès Pôle Aidants. Goûter musical avec concert. Conférences (Salle du Champ de foire) :

Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

