Bordes Bordes Bordes, Pyrénées-Atlantiques Forum Associations Bordes Bordes Catégories d’évènement: Bordes

Pyrénées-Atlantiques

Forum Associations Bordes, 4 septembre 2021, Bordes. Forum Associations 2021-09-04 14:00:00 – 2021-09-04 Rue de Lourdes Complexe sportif

Bordes Pyrénées-Atlantiques Bordes Les associations préparent leur quatorzième forum. Elles présenteront leurs activités, ce sera donc l’occasion de découvrir les différentes associations sportives et culturelles du village, de prendre des renseignements et de renouveler les inscriptions pour la nouvelle saison. Une douzaine d’associations seront présentes pour cette journée. Les associations préparent leur quatorzième forum. Elles présenteront leurs activités, ce sera donc l’occasion de découvrir les différentes associations sportives et culturelles du village, de prendre des renseignements et de renouveler les inscriptions pour la nouvelle saison. Une douzaine d’associations seront présentes pour cette journée. +33 5 59 53 20 26 Les associations préparent leur quatorzième forum. Elles présenteront leurs activités, ce sera donc l’occasion de découvrir les différentes associations sportives et culturelles du village, de prendre des renseignements et de renouveler les inscriptions pour la nouvelle saison. Une douzaine d’associations seront présentes pour cette journée. ville de bordes dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bordes, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bordes Adresse Rue de Lourdes Complexe sportif Ville Bordes lieuville 43.23858#-0.28226