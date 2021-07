Amilly Espace jean-vilar Amilly, Loiret Forum associatif et sportif d’Amilly Espace jean-vilar Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Espace jean-vilar, le dimanche 5 septembre à 11:00

Dimanche 5 septembre, de 11 h à 17 h, Amilly met à l’honneur ses associations. Venez les découvrir ! Le Forum associatif & sportif réunira sur le site de l’Espace Jean-Vilar près de 50 associations, dont toutes les sections des J3 Sports Amilly et huit autres associations sportives, mais aussi des associations à caractère environnemental, social, parental, etc. Attention ! Les associations musicales (Musique au Loing, Vlad, A night in Gâtinais et Tutte Voci) vous donnent rendez-vous la semaine suivante, samedi 11 septembre, à l’Espace Jean-Vilar pour un après-midi de découverte, à l’occasion de l’ouverture de la Saison musicale. Au programme le 5 septembre : Sur des stands ou dans des espaces de démonstration, les associations feront découvrir au public leur structure, leurs activités, recueilleront les inscriptions, recruteront des adhérents… Les associations de danse se produiront sur scène. La journée se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. À retenir ! Outre les nombreuses animations sportives, Gautier Fayolle, 7 fois champion du monde de freestyle football fera le show en se livrant à des démonstrations. Forum associatif et sportif d’Amilly Dimanche 5 septembre de 11 h à 17 h Espace Jean-Vilar, 264 rue de la Mère-Dieu Forum associatif et sportif d’Amilly Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly Loiret

2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T17:00:00

