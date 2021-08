Nantes Parc des Dervallières Loire-Atlantique, Nantes Forum associatif bassin des Dervallières Parc des Dervallières Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Forum associatif bassin des Dervallières Parc des Dervallières, 4 septembre 2021, Nantes. 2021-09-04

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : oui Tout public Au programme : animation, découverte du monde associatif… Au bassin et parc des Dervallières Parc des Dervallières rue Auguste Renoir Dervallières – Zola Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc des Dervallières Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Parc des Dervallières Nantes