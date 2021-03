Sainte-Livrade-sur-Lot Ligue de l'enseignement de Lot et Garonne - Lycée Etienne Restat Sainte-Livrade-sur-Lot Forum associatif 100% collectif : lutte contre les préjugés et le racisme Ligue de l’enseignement de Lot et Garonne – Lycée Etienne Restat Sainte-Livrade-sur-Lot Catégorie d’évènement: Sainte-Livrade-sur-Lot

du mercredi 24 mars au mercredi 31 mars à Ligue de l’enseignement de Lot et Garonne – Lycée Etienne Restat

La Ligue des Droits de l’Homme 47, la LICRA Agen 47, MRAP, UFOLEP 47, CIMADE 47 et la Ligue de l’Enseignement 47 sont les associations qui forment le 100% Collectif départemental d’Education contre le racisme et les discriminations. La Ligue de l’enseignement coordonne ce collectif et organise un Forum Associatif pour promouvoir une société du vivre-ensemble et l’intérêt d’agir en collectif. Lutter contre les discriminations et leurs effets, grâce à l’éducation, la discussion, le débat, l’établissement de liens et de mélanges entre cultures.

Sur inscription

Analyse et débats autour de courts métrages Ligue de l’enseignement de Lot et Garonne – Lycée Etienne Restat Ste livrade sur Lot Sainte-Livrade-sur-Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T13:30:00;2021-03-31T09:00:00 2021-03-31T13:30:00

