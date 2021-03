Agen Ligue de l'enseignement de Lot et Garonne - Collège Dangla Agen Forum associatif 100% collectif : lutte contre les préjugés et le racisme Ligue de l’enseignement de Lot et Garonne – Collège Dangla Agen Catégorie d’évènement: Agen

La Ligue des Droits de l’Homme 47, la LICRA Agen 47, MRAP, UFOLEP 47, CIMADE 47 et la Ligue de l’Enseignement 47 sont les associations qui forment le 100% Collectif départemental d’Education contre le racisme et les discriminations. La Ligue de l’enseignement coordonne ce collectif et prpose un Forum Associatif pour promouvoir une société du vivre-ensemble et l’intérêt d’agir en collectif. Lutter contre les discriminations et leurs effets, grâce à l’éducation, la discussion, le débat, l’établissement de liens et de mélanges entre cultures. Amener le public à faire œuvre de citoyenneté, de renouer avec les valeurs de respect et d’échange.

Sur inscription

2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T13:30:00

