La musique est à l’honneur pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées au Forum antique de Bavay, en écho à la star de notre exposition temporaire du moment « Des trompes et vous », la trompette romaine de Bavay ! Concert sous le parcours couvert, conte musical ou encore atelier d’instruments antiques sont au rendez-vous.

Profitez ensuite des visites guidées « by night » sous une ambiance tamisée dans le musée et une mise en lumière du site sous le parcours couvert.

Pour finir, les élèves de l’école et les 6èmes du collège Notre-Dame de l’Assomption de Bavay proposent une exposition sur l’argile et invitent le public à participer à la création d’une mosaïque collective dans le cadre du dispositif « La classe, l’oeuvre ! ».

Forum antique de Bavay Allée Chanoine Bievelet, 59570 Bavay, Nord, Hauts-de-France, France Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 03 59 73 15 50 http://forumantique.lenord.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Forum-antique-de-Bavay-mus%C3%A9e-arch%C3%A9ologique-du-D%C3%A9partement-du-Nord/545241728895938 Rendez-vous il y a 2000 ans avec le plus grand forum romain mis au jour en France. Un voyage inattendu au cœur de la cité romaine.

© Forum antique de Bavay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

