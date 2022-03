Forum Alternance Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Forum Alternance Niort, 6 avril 2022, Niort. Forum Alternance Parc des expositions 6 Rue Archimède Niort

2022-04-06 13:30:00 – 2022-04-06 16:30:00 Parc des expositions 6 Rue Archimède

Niort Deux-Sèvres Niort EUR La Mission locale sud Deux-Sèvres organise un forum Alternance, mercredi 6 avril, de 13h30 à 16h30, à la Halle des Peupliers du parc des expositions de Noron. Sur une soixantaine de stands, des entreprises, organismes de formation et autres partenaires qui recrutent seront présents pour rencontrer des candidats en face à face. Plusieurs centaines d’offres de contrats d’apprentissage et de professionnalisation, du CAP au bac +5, seront consultables sur place. La Mission locale sud Deux-Sèvres organise un forum Alternance, mercredi 6 avril, de 13h30 à 16h30, à la Halle des Peupliers du parc des expositions de Noron. Sur une soixantaine de stands, des entreprises, organismes de formation et autres partenaires qui recrutent seront présents pour rencontrer des candidats en face à face. Plusieurs centaines d’offres de contrats d’apprentissage et de professionnalisation, du CAP au bac +5, seront consultables sur place. +33 5 49 17 50 57 La Mission locale sud Deux-Sèvres organise un forum Alternance, mercredi 6 avril, de 13h30 à 16h30, à la Halle des Peupliers du parc des expositions de Noron. Sur une soixantaine de stands, des entreprises, organismes de formation et autres partenaires qui recrutent seront présents pour rencontrer des candidats en face à face. Plusieurs centaines d’offres de contrats d’apprentissage et de professionnalisation, du CAP au bac +5, seront consultables sur place. Pixabay.com

Parc des expositions 6 Rue Archimède Niort

dernière mise à jour : 2022-03-28 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Parc des expositions 6 Rue Archimède Ville Niort lieuville Parc des expositions 6 Rue Archimède Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Forum Alternance Niort 2022-04-06 was last modified: by Forum Alternance Niort Niort 6 avril 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres