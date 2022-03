Forum à ciel ouvert Place Wilson Catégorie d’évènement: Lot-et-Garonne

Cette année encore, le 100% Collectif organise son Forum à Ciel Ouvert pour se porter au plus près des citoyens pour un temps d’échange convivial autour des discriminations sous toutes leurs formes. Des stands et ateliers seront aménagés pour l’occasion, afin de présenter les différents outils d’éducation à la lutte contre les discriminations. Un mur d’expression sera mis à disposition des usagers, qui pourront s’arrêter pour regarder les expositions ou faire la connaissance des personnes qui portent ce projet et débattre avec eux de cette problématique.

Entrée libre

Un temps d’échange convivial pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Place Wilson 47000 Agen Lot-et-Garonne

