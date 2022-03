Forum 100% Collectif Lutte contre les discriminations Stadium Municipal d’Agen, 25 mars 2022, Saint-Martin-le-Hébert.

Forum 100% Collectif Lutte contre les discriminations

Stadium Municipal d’Agen, le vendredi 25 mars à 09:00

Le 100% Collectif est un groupement d’acteurs associatifs et éducatifs engagés dans la lutte contre les discriminations. Cette année encore, nous souhaitons aller au contact du grand public avec notre forum associatif, dont le but est de diffuser le plus largement possible nos valeurs de tolérance et de respect. Ce forum est conçu comme un lieu d’échange d’idées, d’outils et de techniques destinés à combattre les stéréotypes et les discriminations sous toutes leurs formes.

Entrée libre

Echange d’idées et d’outils de lutte contre les discriminations

Stadium Municipal d’Agen 17 cour Washington 47000 Saint-Martin-le-Hébert Manche



2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T18:00:00