Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Fortvne Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fortvne Espace Job, 17 février 2022, Toulouse. Fortvne

Espace Job, le jeudi 17 février 2022 à 20:30

Danse —– **Cie Qalis** _Fortvne_ c’est la traversée d’une femme qui se transforme. Un rite, un voyage, sur un plongeoir métallique, pont brisé vers nulle part. Du haut de ce promontoire, elle adresse ses appels, attend un retour, espère un écho. Elle se fragmente et projette des images fugaces. Dans les profondeurs, elle plonge et glisse à la frontière. Zone de croisements, de mue. Au delà, elle déborde. **Direction artistique-chorégraphie-composition-interprétation** Quelen Lamouroux**Création du dispositif son et lumière-composition-régie** Alice Huc **Collaboration artistique (dramaturgie, chorégraphie)** Marlène Rostaing **(Cie Body! don’t cry)****Scénographie-œil complice** Patrick Lamouroux **Costumes-graphisme** Noëlle Camus **Peinture-décoration** Constance Rabottin **Regard sur le jeu** Alexandre Del Perugia **Regard sur le son** Arthur Ower **Communication digitale-photographie** Jean Pellaprat

Tarif B

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T20:30:00 2022-02-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse