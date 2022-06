Fortunes/Nicolas Havette, 23 juin 2022, .

Fortunes/Nicolas Havette



2022-06-23 10:00:00 – 2022-11-10 12:00:00

Le musée d’art et d’histoire de Tarascon accueille Nicolas Havette, artiste plasticien, pour la réalisation d’un projet artistique hybride, à la croisée de la performance, de la photographie et du dessin. FORTUNES est un projet participatif, qui nous offre une représentation collective, documentée et

fantasmée de la ville de Tarascon, ses figures héroïques et symboliques, telles que Tartarin et la Tarasque, ou anonymes.



Nicolas Havette réalise en quelque sorte un travail d’anthropologue à travers

la création d’une œuvre plastique collective et participative. Il amène à créer

des représentations complexes de territoires, vus et dessinés par ses propres

habitants, la perspective participative.



Le temps de la réalisation d’une fresque, les participants apportent leurs images, faites pour l’occasion ou bien collectées dans leurs archives : albums de famille, téléphones portables, ou encore dans les archives municipales et autres collections officielles locales…



Les images sont ensuite projetées à l’aide d’un vidéo projecteur sur les murs de l’espace préalablement peint en noir. Là, tout en dessinant les images projetées, à l’aide de craie, de pastel ou de Posca, les participants partagent leurs points de vue, leurs expériences, leurs paroles, leurs parcours…



Tout au long du processus, l’artiste et les participants prennent en photo ce qui

est en train de se dérouler sous leurs yeux. Les fresques sont éphémères et mouvantes : seuls restent les souvenirs des moments passés ensemble et les photographies prises pendant leur réalisation !

Nicolas Havette a parcouru les collections du musée, les archives municipales et des archives privées, en compagnie d’habitants de Tarascon. De ces rencontres sont nées 4 fresques, où les images se superposent, dialoguent

entre elles …

