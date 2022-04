Fortifier le littoral de la Préhistoire à nos jours Quiberon, 6 mai 2022, Quiberon.

Fortifier le littoral de la Préhistoire à nos jours

Quiberon, le vendredi 6 mai à 09:45

PROGRAMME • MATINÉE Rendez-vous 1 : Parking de la Marne, 3 Place de la Marne, 56510 Saint-Pierre-Quiberon Lieu : Centre Culturel / Loisirs et Culture (2 rue Curie, en face du parking) 09h45-10h15 – Accueil café. Actualité des équipes 1 & 2 et Archéologie des fortifications littorales 10h15-10h45, Catherine Dupont, Gaëlle Dieulefet : Mot d’accueil des responsables de l’équipe 1 10h45-11h15, Jean-Noël Guyodo, Hervé Duval : Mot d’accueil des responsables de l’équipe 2 11h15-11h45, Hervé Duval : De l’Atlantique à la Manche : le littoral et les îles au rythme des fortifications 12h00-13h30 – Déjeuner sur place (pique-nique) à la Plage de Keraude (160m à l’est) En cas de mauvais temps, repli stratégique à l’ancien terrain militaire (Croisement de la Rue du Stade et Er Commun, 56510 Saint-Pierre-Quiberon – Coordonnées GPS : 47.514570, -3.1379973) • APRÈS-MIDI Rendez-vous 2 : Parking de Porz Stang, Rue côtière, D186A, 56510 Saint-Pierre-Quiberon Lieu : Groh-Collé – Site néolithique 14h00-14h45, Jean-Noël Guyodo : Visite de l’habitat ceinturé à talus architecturé de Groh-Collé Rendez-vous 3 : Parking, 53 Route du Fozo, 56510 Saint-Pierre-Quiberon Lieu : Beg-en-Aud – Site du second âge du Fer 15h15-16h00, Hervé Duval : Visite de l’éperon barré gaulois Thibaut Peres (Imaging 4D) : Démonstration de relevé LiDAR par drone Rendez-vous 4 : Parking Monument, D768, 56510 Saint-Pierre-Quiberon Lieu : Fort Penthièvre – Site moderne 16h15-16h45, Adjoint Jean-Christophe Dumont : Visite des parties extérieures et du tablier du Fort Rendez-vous 5 : Parking Bégo, 56340 Plouharnel Lieu : Mur de l’Atlantique du Bégo – Site de la seconde guerre mondiale 17h15-18h00, Madelaine Juberay et Adjoint Jean-Christophe Dumont : Visite des installations allemandes (Batterie, bunkers et ouvrages bétonnés) Informations et contacts : [[herve.duval-gatignol@societe-jersiaise.org](mailto:herve.duval-gatignol@societe-jersiaise.org)](mailto:herve.duval-gatignol@societe-jersiaise.org) [[catherine.dupont@univ-rennes1.fr](mailto:catherine.dupont@univ-rennes1.fr)](mailto:catherine.dupont@univ-rennes1.fr) [[gaelle.dieulefet@univ-nantes.fr](mailto:gaelle.dieulefet@univ-nantes.fr)](mailto:gaelle.dieulefet@univ-nantes.fr) >>> [Télécharger le programme (PDF)](https://osur.univ-rennes1.fr/sites/osur.univ-rennes1.fr/files/medias/files/CReAAH-archeo-quiberon_06mai22.pdf) >>>

Cette sortie est organisée par les équipes “Archéologie des espaces littoraux, maritimes et fluviaux” & “Architectures” du CReAAH. Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par l’archéologie

