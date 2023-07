Laissez-vous guider dans la citadelle et ses fossés ! Fortification Vauban Mont-Louis Catégories d’Évènement: Mont-Louis

Pyrénées-Orientales Laissez-vous guider dans la citadelle et ses fossés ! Fortification Vauban Mont-Louis, 16 septembre 2023, Mont-Louis. Laissez-vous guider dans la citadelle et ses fossés ! 16 et 17 septembre Fortification Vauban 3,50 € adulte. Gratuit -18 ans. Entrée libre. Nombre de places limité à 50 personnes. Une pièces d’identité est obligatoires pour les + de 15 ans. Partez à la découverte de la citadelle de Mont-Louis, zone militaire encore occupée aujourd’hui par l’armée.

Dans la zone militaire interdite au public, vous pénétrerez à l’intérieure de la citadelle de Mont-Louis, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vous y découvrirez son architecture bastionnée perfectionnée par Vauban, la vie des soldats hier et aujourd’hui, la statégie de défense de la place ainsi que le puits des forçats.

Exceptionnellement pour les Journées du européenne du patrimoine, la salle d'honneur du CNEC sera ouverte au public ! Fortification Vauban 1ter rue Émile Zola, 66210 Mont-Louis Mont-Louis 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 04 21 97 http://www.mont-louis.net https://www.facebook.com/montlouis.citevauban?ref=hl Bel exemple de l'architecture militaire du XVIIe siècle, la citadelle a gardé son esprit militaire depuis sa fondation, et elle est aujourd'hui occupée par le Centre National d'entraînement commando.

