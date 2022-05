Forticircus 2022, 5 juin 2022, .

Forticircus 2022

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 18:30:00

8 Forticircus, l’émerveillement garanti.

Fête du cirque et des arts de la rue

Le nom donne déjà le ton !

Imaginez une journée en immersion dans l’univers du cirque.

Découvrez l’envers du décor grâce à des expositions rares et surprenantes, de même qu’avec des ateliers accessibles à tous.

Laissez-vous porter par la magie et la poésie de numéros éblouissants, dans un écrin unique. La piste aux étoiles vous attend pour vous en mettre plein les yeux !

Forticircus, un évènement inédit au fort de Condé.

Tarifs : Adultes 10 €, 8-18 ans 8 €, gratuit pour les – de 8 ans

Forticircus, l’émerveillement garanti.

Fête du cirque et des arts de la rue

Le nom donne déjà le ton !

Imaginez une journée en immersion dans l’univers du cirque.

Découvrez l’envers du décor grâce à des expositions rares et surprenantes, de même qu’avec des ateliers accessibles à tous.

Laissez-vous porter par la magie et la poésie de numéros éblouissants, dans un écrin unique. La piste aux étoiles vous attend pour vous en mettre plein les yeux !

Forticircus, un évènement inédit au fort de Condé.

Tarifs : Adultes 10 €, 8-18 ans 8 €, gratuit pour les – de 8 ans

Forticircus, l’émerveillement garanti.

Fête du cirque et des arts de la rue

Le nom donne déjà le ton !

Imaginez une journée en immersion dans l’univers du cirque.

Découvrez l’envers du décor grâce à des expositions rares et surprenantes, de même qu’avec des ateliers accessibles à tous.

Laissez-vous porter par la magie et la poésie de numéros éblouissants, dans un écrin unique. La piste aux étoiles vous attend pour vous en mettre plein les yeux !

Forticircus, un évènement inédit au fort de Condé.

Tarifs : Adultes 10 €, 8-18 ans 8 €, gratuit pour les – de 8 ans

Fdc

dernière mise à jour : 2022-05-05 par