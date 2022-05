Forteresse !, 9 juillet 2022, .

Forteresse !

2022-07-09 15:00:00 – 2022-07-09 15:45:00

Dans l’enceinte monumentale du Château de Caen, plongez entre petites et grandes histoires dans l’univers poétique d’un trio associant théâtre, marionnette et conte en images kamishibaï.

De quelles aventures cette forteresse est-elle le berceau ?

Venez à la rencontre d’Auguste le jardinier. De génération en génération, sa famille erre dans les jardins du château entre les poules, les potagers, les émotions ou la Révolution. Dame Azalée, avec son acolyte Zoé, est depuis quelques temps en recherche de son futur château. En bivouac sur la pelouse, elles découvrent Auguste et sa forteresse.

Un spectacle proposé par le Musée de Normandie et la Compagnie Alkime.

Les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet à 11h15 et à 15h. Durée : 45 minutes. Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

dernière mise à jour : 2022-05-27 par