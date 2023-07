Visite : le parc de la Forteresse royale de Chinon transformé en pépinière de mûriers blancs au XIXe siècle. Forteresse Royale de Chinon Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Découvrez un aménagement méconnu du site en lien avec le renouveau de l’industrie de la soie en Touraine.

Le parc paysager est classé au titre des Monuments Historiques comme l’ensemble de la Forteresse. Sa visite est donc une découverte inattendue d’une partie des collections de la Forteresse royale de Chinon.

Aujourd’hui, ce parc est bien loin de ressembler à celui du Moyen Âge. À cette époque, il faut imaginer un espace densément construit où bâtiments et cours intérieures dominent.

A partir de la 2e moitié du XVIIIe siècle, le parc et la Forteresse sont en état complet d’abandon, l’esplanade est entièrement dénudée et l’administration des domaines la loue à des particuliers comme terrains de culture. Au XIXe siècle, les parcs de promenade qui associent ruines romantiques et essences exotiques sont à la mode. En 1824, le sous-préfet de Chinon fait dégager la cour de la Forteresse et aménager « une belle promenade permettant d’apprécier les ruines », agrémentée d’une pépinière de plusieurs centaines de mûriers. Il fait également planter diverses essences qu’il a découvert au cours de ses voyages.

Le parc de la Forteresse de Chinon abrite un vénérable Sophora japonica (Styphnolobium japonicum). L’association A.R.B.R.E.S lui a attribué le label Arbre remarquable de France en 2023.

Forteresse médiévale avec : remparts du XIe siècle, tours du XIIe siècle, donjon du XIIIe siècle et logis royaux des XIVe et XVe siècles qui ont abrité la rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII.

