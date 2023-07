Visite libre Forteresse Royale de Chinon Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Visite libre 16 et 17 septembre Forteresse Royale de Chinon

La visite de la Forteresse royale de Chinon peut s’effectuer en autonomie.

Forteresse Royale de Chinon Rue du Château, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 13 45 http://www.forteressechinon.fr Forteresse médiévale avec : remparts du XIe siècle, tours du XIIe siècle, donjon du XIIIe siècle et logis royaux des XIVe et XVe siècles qui ont abrité la rencontre entre Jeanne d’Arc et Charles VII. A 40 min au sud-ouest de Tours par l’A85, prendre la sortie n°9. A 25 min de Fontevraud l’Abbaye.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

