Une visite en immersion Forteresse Royale de Chinon Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Une visite en immersion 16 et 17 septembre Forteresse Royale de Chinon 5€

La technologie HistoPad permet d’enrichir de manière spectaculaire la découverte de la Forteresse, avec des reconstitutions 3D à 360°.

Une visite immersive

Neuf salles transformées ou disparues, accessibles à partir des portes du temps, sont reconstituées virtuellement dans leur état d’origine, permettant une immersion à 360°au cœur des XIIe, XIVe et XVe siècles.

Traversez les murs pour explorer un espace inaccessible, revivez l’exceptionnelle cour de Noël d’Henri II Plantagenêt dans la grande salle de son palais, assistez à la scène de la Reconnaissance avec Jeanne d’Arc ou manipulez des engins de guerre et des pièces d’artillerie en 3D (bricole, trébuchet, canons…).

Des visites en réalité augmentée

Interagissez avec les collections et devenez acteur de votre visite. Manipulez en 3D les meubles de la chambre du roi grâce à une interprétation «augmentée». Visitez virtuellement les galeries souterraines du Fort du Coudray.

Un guide de visite ludique

Des objets précieux ont été cachés dans les décors 3D. Collectez-les au fil de votre visite et participez ainsi à la chasse au trésor. Essayez-vous au selfie médiéval en endossant virtuellement les costumes proposés par l’HistoPad.

Forteresse Royale de Chinon Rue du Château, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 13 45 http://www.forteressechinon.fr Forteresse médiévale avec : remparts du XIe siècle, tours du XIIe siècle, donjon du XIIIe siècle et logis royaux des XIVe et XVe siècles qui ont abrité la rencontre entre Jeanne d’Arc et Charles VII. A 40 min au sud-ouest de Tours par l’A85, prendre la sortie n°9. A 25 min de Fontevraud l’Abbaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Histovery