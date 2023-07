Visite de la forteresse médiévale avec animations et jeux médiévaux Forteresse médiévale Yèvre-la-Ville, 16 septembre 2023, Yèvre-la-Ville.

Visite de la forteresse médiévale avec animations et jeux médiévaux 16 et 17 septembre Forteresse médiévale Tarif réduit 5 € et gratuit pour les moins de 15 ans.

Le château de Yèvre le Châtel a été construit sous le règne de Philippe Auguste. Avec ses remparts, ses quatre grosses tours saillantes, son chemin de ronde, son castelet d’entrée et sa poterne, il est l’exemple même des forteresses du Moyen Age. Du haut de ses tours, on embrasse un vaste panorama sur la Beauce, le Gâtinais et les lisières de la forêt d’Orléans. Un petit film présente l’histoire du village et des carrés botaniques, créés dans la cour haute de la forteresse, permettent de découvrir prés de 150 plantes aromatiques et médicinales.

A 15 heures, le samedi et le dimanche, des animations et des jeux médiévaux seront proposés aux visiteurs.

Forteresse médiévale Place du Château Yèvre-le-Châtel 45300 Yèvre-la-Ville Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 34 25 91 http://www.yevre-le-chatel.fr Ensemble médiéval comportant, outre la forteresse, deux églises et des remparts avec poterne. Le village est labellisé « Les plus beaux villages de France » et l’un des deux seuls villages à être labellisé « Jardin Remarquable ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

