Journées du Patrimoine : Balade contée à Crozant Forteresse médiévale de Crozant Crozant, 16 septembre 2023, Crozant.

Crozant,Creuse

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la balade contée sillonne le site et vous emmène sur les pas d’un visiteur du XIIIe siècle au coeur de la forteresse.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. EUR.

Forteresse médiévale de Crozant

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the storytelling walk takes you through the site in the footsteps of a 13th-century visitor to the heart of the fortress

En el marco de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), el paseo narrativo le llevará por el recinto siguiendo los pasos de un visitante del siglo XIII en el corazón de la fortaleza

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes führt der Märchenspaziergang durch die Anlage und nimmt Sie mit auf die Spuren eines Besuchers aus dem 13. Jahrhundert im Herzen der Festung

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Pays Dunois