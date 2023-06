Balade Histoire et Légendes de Crozant Forteresse médiévale Crozant, 16 juillet 2023, Crozant.

Crozant,Creuse

La balade « Histoire et légendes de Crozant » sillonne le site et vous emmène sur les pas d’un visiteur du XIIIe siècle au coeur d’une des plus prestigieuses forteresses de l’époque. Entre décryptage des ruines et légendes entourant les mystérieux occupants du promontoire rocheux depuis la nuit des temps, le lieu prend vie et vous dévoile ses secrets les mieux gardés….

Forteresse médiévale Route d’Isabelle d’Angoulème

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The « History and Legends of Crozant » walk takes you through the site, following in the footsteps of a 13th-century visitor to the heart of one of the most prestigious fortresses of its time. Between deciphering the ruins and the legends surrounding the mysterious occupants of the rocky promontory since the dawn of time, the site comes alive and reveals its best-kept secrets…

El paseo « Historia y leyendas de Crozant » le lleva por el lugar siguiendo los pasos de un visitante del siglo XIII en el corazón de una de las fortalezas más prestigiosas de su época. Entre el desciframiento de las ruinas y las leyendas que rodean a los misteriosos ocupantes del promontorio rocoso desde la noche de los tiempos, el sitio cobra vida y revela sus secretos mejor guardados…

Der Spaziergang « Geschichte und Legenden von Crozant » führt durch den Ort und nimmt Sie mit auf die Spuren eines Besuchers aus dem 13. Jahrhundert im Herzen einer der prestigeträchtigsten Festungen der damaligen Zeit. Zwischen der Entschlüsselung der Ruinen und den Legenden, die sich seit Urzeiten um die mysteriösen Bewohner des Felsvorsprungs ranken, erwacht der Ort zum Leben und enthüllt Ihnen seine bestgehüteten Geheimnisse…

